سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

29 يونيو، 2023
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تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نقل سموه خلاله تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل التقدم الازدهار.

وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة المباركة معربا سموه حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم بكل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

المصدر
كونا
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29 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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