تقدم لجامعة الكويت في تصنيف QS العالمي للجامعات 2024

أظهرت نتائج تصنيف كيو أس العالمي للجامعات (2024)، والذي أعلن في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال منتدى كيو أس العالمي حصول جامعة الكويت على المرتبة 851-900 من إجمالي مشاركات 2963 جامعة عالمية، حيث أحرزت جامعة الكويت تقدماً في التصنيف العالمي للجامعات عن العام الماضي.

لقد حرصت جامعة الكويت طوال مسيرتها الماضية أن تكون أولى المؤسسات ذات الرؤى والإستراتيجيات المستقبلية الواضحة والمحددة، فرسمت خططها ضمن إطار مؤسسي مستدام يصبو إلى تعزيز الجودة والابتكار والاستدامة والتواجد المتميز.

ولضمان تطبيق إستراتيجية جامعة الكويت (2018-2023) وتعزيز فعاليتها، ومواءمتها مع رؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، تم بناء منظومة متكاملة للمتابعة والقياس تحتوي على مؤشرات قياس دقيقة تساهم في تحديد الفجوات مقارنة بالمستهدفات والنتائج المرجوة.

وبينت جامعة الكويت أنّ المشاركة في التصنيفات العالمية نتاج عمل مؤسسي منظم ودؤوب وفق رؤية وخطة إستراتيجية محددة، لذلك فإن التصنيف يعدّ نتيجةٌ وليس غاية، يقاس بشكل سنوي ضمن مؤشرات الأداء ليستدل به كمحفز للتطوير والارتقاء، ويبقى الهدف هو إعداد وبناء القدرات الوطنية لبناء اقتصادٍ مستدام قائم على المعرفة.

ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود إدارة الجامعة الحالية في إعداد وإدخال البيانات وتزويدها للمؤسسة ومتابعتها المستمرة مع مؤسسات التصنيف، إلى جانب الاستفادة من الخبرات السابقة؛ ليكون مظهرًا من مظاهر حرص الجامعة على تعزيز ثقافة الجودة وتطبيق معاييرها في جميع الممارسات الأكاديمية والبحثية والإدارية لضمان تحقيق التميز في مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات المجتمعية، والجودة الإدارية والمالية والتقنية بالجامعة.

وتؤكد الجامعة على أن التطوير والارتقاء بالجودة والتصنيف عمل مؤسسي يتطلب تضافر جميع الجهود ومعالجة أوجه القصور، وجامعة الكويت ماضية بإذن الله تعالى في الارتقاء في أدائها وفي مسيرتها بالمشاركة في التصنيفات العالمية التي تخلق مناخًا من المنافسة الإيجابية، وترفع المكانة الدوليَّة للمشاركين، وتُحسِّن سوق العمل للخريجين