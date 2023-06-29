تشيكيا تحظر مشاركة الرياضيين الروس في مسابقاتها الوطنية

أعلنت الحكومة التشيكية حظر مشاركة الرياضيين الروس في جميع مسابقاتها الوطنية، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقررت براغ في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء حظر “مشاركة الرياضيين الفرديين والفرق الرياضية التي تمثل الاتحاد الروسي في المسابقات والألعاب الرياضية التي تُنظم على الأراضي التشيكية”.

في المقابل، وبموجب هذا القرار، فقد تقرر أيضاً منع مشاركة الرياضيين والفرق التي تمثل جمهورية تشيكيا في المسابقات التي تقام في روسيا، بناءً على طلب الاتحادات الرياضية التشيكية.

ولم تحدد الحكومة التشيكية ما إذا كان هذا القرار يشمل أيضاً الرياضيين البيلاروس.

وأعلنت اللجنة الأولمبية التشيكية في وقت سابق هذا العام انها ضد مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في أولمبياد 2024 في باريس تحت علم محايد.

وقدّمت جمهورية تشيكيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها 10.8 مليون نسمة، مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.