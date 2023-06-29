البطالة بين السعوديين ترتفع إلى 8.5% بالربع الأول

ارتفع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8.5%، من 8% بالربع الأخير من العام الماضي.

كان معدل البطالة بين المواطنين قد انخفض إلى 8% بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، مسجلاً أدنى مستوى منذ 1999 من 9.9% في الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بمعدل 11% في الربع المقابل من عام 2021، ومقترباً من معدل 7% الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تكثف الحكومة السعودية جهودها لتوفير فرص عمل للمواطنين عبر سلسلة من البرامج والمبادرات التي تستهدف جذب المواطنين لسوق العمل. ويعدُّ توفير الوظائف للمواطنين من التحديات التي يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتغلب عليها، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل أكبر اقتصاد عربي، والخروج تدريجياً من عباءة النفط، واستيراد العمالة الأجنبية.

أدت جائحة “كورونا” إلى تفاقم مشكلة البطالة في السعودية، ودفعت معدل البطالة بين المواطنين إلى مستوى قياسي بلغ 15.4% خلال فترة الإغلاق عام 2020، لكنَّها انخفضت بوتيرة سريعة منذ ذلك الحين.

يُذكر أنَّ صندوق النقد الدولي، توقَّع أخيراً أن يظلّ زخم القطاع غير النفطي قوياً في السعودية خلال العام الجاري، وأن يسجل نمواً بمقدار 5% كمتوسط في النصف الأول من 2023، وذلك بدعم من المشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة وفق “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، فضلاً عن تعاظم نشاط القطاعات الجديدة كالسياحة والرياضة.