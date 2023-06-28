وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين بشدة قيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم

29 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في العاصمة السويدية ستوكهولم في خطوة استفزازية خطيرة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت الوزارة موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني والعمل على وقف هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للاساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأديان السماوية الأخرى والدعوة إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم.

المصدر
كونا
الوسوم
29 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

أمين عام مجلس التعاون يدين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

28 يونيو، 2023

وزير الخارجية: تأكيد مشترك كويتي – فرنسي على متانة العلاقات الثنائية

28 يونيو، 2023

بوتين : لم أشك بدعم المواطنين الروس خلال تمرد فاغنر

28 يونيو، 2023

الكرملين يرحب بـ”جهود الفاتيكان” بشأن أوكرانيا لدى استقبال موفد بابوي

28 يونيو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى