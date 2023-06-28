صورة أرشيفية

قتيلان بينهما مسلح في إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية

28 يونيو، 2023
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قتل مسلح خلال تبادل لإطلاق النار بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بمحافظة جدة السعودية، كما أسفرت الحادثة عن وفاة عنصر من الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية متأثرا بجروحه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ( 45 : 6 ) مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 12 / 1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية تعرض إلى إصابة أدت إلى وفاته.

ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب المتحدث الأمني السعودي.

المصدر
أ ف ب
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28 يونيو، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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