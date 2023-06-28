الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين عام مجلس التعاون يدين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

28 يونيو، 2023
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء عن إدانته واستنكاره الشديدين لإحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وشدد البديوي في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون على ضرورة تحرك السلطات السويدية بشكل فوري لمنع هذه التصرفات التي تدل على الحقد والكراهية والتطرف محملا السلطات السويدية مسؤولية كافة ردود الفعل الناتجة عن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح وحرية الأديان.

وأكد أن مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة والتي تؤدي إلى إثارة وتأجيج مشاعر المسلمين بالعالم أجمع وفي هذه الأيام المباركة ينبغي منعها والتصدي لها بكافة الوسائل القانونية والأخلاقية وبتعاون الجميع لنبذ التطرف والتعصب الديني.

وأحرق رجل صفحات نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم الكبير اليوم الأربعاء وذلك بعدما منحت الشرطة السويدية إذنا لتنظيم تظاهرة تزامنت مع بدء عيد الاضحى.

المصدر
وكالات
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28 يونيو، 2023
0 17 دقيقة واحدة

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