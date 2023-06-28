الأهلي السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع الحارس مندي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم الأربعاء تعاقده رسمياً مع الحارس الدولي السنغالي إدوار مندي قادماً من صفوف تشلسي الإنكليزي.

ونشر الأهلي فيديو عبر موقعه الرسمي على تويتر مرحباً بالوافد الجديد وارفقه بعبارة “أسد التيرانغا، افضل حارس في العالم، إدوار مندي أهلاوي” من دون أن يعلن قيمة الصفقة أو مدة العقد.

وكتب مصحوباً بمقطع فيديو لمندي البالغ 31 عاماً وهو يوقع على عقده “أهلاً مندي… أفضل حارس مرمى في العالم”.

في المقابل، جاء في بيان على موقع تشلسي “بعد أن بدأ مسيرته في المستويات الدنيا من كرة القدم الفرنسية، وحتى أنه أمضى عدة أشهر بدون نادٍ، ارتقى إلى قمة كرة القدم الأوروبية مع تشلسي”.

وتابع “شخصية محبوبة للغاية داخل وخارج الملعب، سيكون له دائماً مكانته في تاريخنا لمساهماته المهمة في فوزنا بدوري أبطال أوروبا 2021”.

وأضاف “لذلك، ومن أجل كل شيء آخر، نحن ممتنون. حظاً سعيداً، إيدو!”.

واشارت تقارير صحافية أن تشلسي سيحصل على مبلغ بقيمة حوالي 17 مليون جنيه إسترليني، على أن يحصل الحارس السنغالي على راتب قرابة 12 مليون دولار، إضافة إلى 3 ملايين مكافآت، في صفقة تمتد حتى عام 2026.

وانضم مندي إلى تشلسي في صفقة لمدة 5 سنوات بقيمة 22 مليون جنيه استرليني قادماً من رين الفرنسي الذي أمضى في صفوفه موسم 2019-2020، علماً أنه كان دافع عن ألوان الفريق الرديف لمرسيليا ورينس الذي قاده للفوز بلقب الدرجة الثانية موسم 2017-2018 والصعود إلى النخبة.

فرض مندي نفسه بين الخشبات مع تشلسي فتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وبالكأس السوبر الاوروبية ومونديال الأندية عام 2021 الذي اختير خلاله أفضل حارس مرمى في العالم من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وساهم في فوز منتخب بلاده بأول لقب في كأس إفريقيا عام 2022.

وبرغم خسارته لمركزه الاساسي لصالح الاسباني كيبا أريسابالاغا موسم 2022-2023 مع تشلسي، لعب مندي دوراً حاسماً في تأهل “أسود تيرانغا” إلى ثمن نهائي مونديال قطر العام الماضي، في الفوز المثير على الاكوادور 2-1 في دور المجموعات، قبل أن يخسروا أمام إنكلترا صفر-3 ويفشلوا في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم الى النصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم، والسنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش إلى الهلال.

واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد.