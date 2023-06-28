سفير الكويت لدى السعودية يزور مقر بعثة الحج الكويتية ويشيد بجهودها

أشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الأربعاء بتنظيم المملكة الحج هذا العام وبجهود البعثة الكويتية في رعاية الحجاج الكويتيين.

وقال الشيخ صباح في تصريح صحفي خلال زيارته لمقر بعثة الحج الكويتية في مكة إن التنظيم رائع والحج سار بشكل سلس معبرا عن ارتياحه بعد الاطمئنان على صحة الحجاج الكويتيين.

ونقل الشيخ صباح تهاني وتبريكات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وأهل الكويت للحجاج بمناسبة أدائهم مناسك الحج.

وأضاف أن السفارة وأعضاء البعثة الدبلوماسية سيكونون بجانب الحجاج حتى عودتهم إلى البلاد بسلامة ويسر.

وتمنى الشيخ صباح في ختام زيارته لمقر البعثة للحجاج القبول من الله معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها الجبارة في تنظيم الحدث الإسلامي الأكبر.