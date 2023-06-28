الكرملين يرحب بـ”جهود الفاتيكان” بشأن أوكرانيا لدى استقبال موفد بابوي

الكرملين يرحب بـ”جهود الفاتيكان” بشأن أوكرانيا لدى استقبال موفد بابوي

رحب الكرملين الأربعاء بـ”جهود” الفاتيكان بحثا عن تسوية للنزاع في أوكرانيا، خلال زيارة يقوم بها موفد من البابا فرنسيس سيلتقي مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موفد البابا من أجل أوكرانيا الكردينال الإيطالي ماتيو زوبي الذي وصل مساء الثلاثاء إلى موسكو سيجري مباحثات مع مستشار الكرملين الدبلوماسي يوري أوشاكوف.

وأوضح “سيبحثان النزاع في أوكرانيا واحتمالات تسوية سلمية” مضيفا أن الكرملين “يثمن كثيرا جهود الفاتكيان ومبادراته بحثا عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية”.

وهي أول زيارة لمسؤول كبير من الفاتيكان إلى موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

كما سيحضر الموفد قداسا كاثوليكيا مساء الخميس في العاصمة الروسية، بحسب ما أوردت أبرشية موسكو.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية احتمال عقده لقاء مع رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، بدون الحصول على تأكيد.

وأعلن الفاتيكان أن الهدف الرئيسي من زيارة الكردينال المنتمي إلى جماعة سانت إيجيديو التي تقوم بوظيفة القناة الدبلوماسية غير الرسمية للكرسي الرسولي، هو “تشجيع البادرات الإنسانية التي قد تساعد في الدفع باتجاه حل للوضع المأساوي الحالي وإيجاد إمكانية التوصل إلى سلام عادل”.

وسبق أن زار الكردينال زوبي كييف في الخامس والسادس من حزيران/يونيو.