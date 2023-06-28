البنك الدولي

البنك الدولي يمنح تركيا مليار دولار للتعافي من تداعيات الزلازل

28 يونيو، 2023
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وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لتركيا، لإعادة بناء المساكن الريفية وتحسين المرافق العامة في المناطق التي تضررت جراء الزلزال الذي وقع في جنوب البلاد في السادس من فبراير/ شباط.

وجاء في بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء نقله موقع” تركيا الآن”: أن هذا يأتي في إطار “مشروع التعافي وإعادة الإعمار من زلزال تركيالاستعادة الخدمات الصحية وإعادة بناء البنية التحتية البلدية المتضررة أو المدمرة.”

وأوضح البيان أن المشروع يتضمن 11 ولاية يسكنها 14 مليون شخص متضررين من الزلزال.

وأكد مدير البنك هومبيرتو لوبيز، دعم البنك لتركيا خلال مسيرتها للتعافي من تداعيات الزلزال.

وأوضح أن هذا التمويل هو الأضخم، واشار الى أن أحد أهم أهداف المشروع هو إعادة ترميم البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، وبناء وتطوير المساكن في المناطق الريفية.

وفي بيان آخر، أعلن البنك عن مشروع قيمته 450 مليون دولار لمنع إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الزلزال ومساعدتها في الحفاظ على فرص العمل التي توفرها.

المصدر
أ ف ب
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28 يونيو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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