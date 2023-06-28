وزير الخارجية يلتقي مؤسس ومدير عام المنظمة الفرنسية للعلاقات الدولية في باريس

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء بمؤسس ومدير عام المنظمة الفرنسية للعلاقات الدولية (IFRI) تييري دي مونتبريال وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وتم خلال اللقاء مناقشة أطر تعزيز التعاون والتواصل بين دولة الكويت والمنظمة الفرنسية للعلاقات الدولية لا سيما في ميادين الحوارات الفكرية والبحوث السياسية والأنشطة البحثية والتحليلية والحلقات النقاشية وتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية للمتغيرات الجيوإستراتيجية.

كما شارك الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في حلقة نقاشية أقيمت في مقر المنظمة في مدينة باريس تناول خلالها آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمتغيرات الجيوسياسية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والآليات الحديثة في مواكبة التطورات المتسارعة والتطلعات المستقبلية في هذا السياق ومناقشة عدد من القضايا الحيوية والهامة في المنطقة وتبادل الأفكار والرؤى حول إيجاد أنجع الحلول للأزمات والتحديات إقليميا ودوليا.