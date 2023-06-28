وزير الشؤون: المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخدمات والتطوير بمختلف القطاعات

وزير الشؤون: المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخدمات والتطوير بمختلف القطاعات

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الخدمات والتطوير في مختلف قطاعات الوزارة.

وقال الشيخ فراس الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال زيارته اليوم الأربعاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن مثل هذه الزيارات تنطوي على أهمية خاصة في دعم الجوانب النفسية والاجتماعية لنزلاء دور الرعاية.

وأعرب عن سعادته لمشاركة النزلاء والمسنين والأحداث وأبناء الحضانة العائلية فرحة العيد والاستماع لمطالبهم لافتا إلى أن الوزارة أعدت لهم برامج وأنشطة ترفيهية متنوعة خلال عطلة العيد.

وبهذه المناسبة تقدم بخالص التهاني الى القيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين ولجميع العاملين في خدمة النزلاء حلول عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وشملت الزيارة كلا من مركز فرح بإدارة رعاية المسنين وإدارة رعاية الأحداث ومسرح دار الأطفال بإدارة الحضانة العائلية ورافقه خلالها وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية حمد الخالدي والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات.