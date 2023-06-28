الممثل الأمريكي كيفين سبايسي يصل محكمة في لندن لمواجهة الاتهامات الموجه له بالتحرش الحنسي

الممثل الأمريكي كيفين سبايسي يصل محكمة في لندن لمواجهة الاتهامات الموجه له بالتحرش الحنسي

وصل الممثل الأمريكي كيفين سبايسي محكمة في لندن قبل محاكمته بتهم التحرش الجنسي ، حيث ظهر مبتسما وقام بالتلويح للمحتشدين خارج المحكمة.

وذكرت وكالة ” بي ايه ميديا” البريطانية أن سبايسي نفى في السابق 12 تهمة وجهها أربعة رجال، تتضمن الاعتداء الجنسي وهتك العرض.

ووصل سبايسي / 63 عاما/ محكمة ساوث وارك كراون في لندن اليوم الأربعاء، حيث كان يستقل سيارة أجرة، وهو يرتدي رابطة عنق باللون القرنفلي وحلة باللون الكحلي.

وقام سبايسي بالتوقف لتحية الأشخاص المجتمعين خارج المحكمة قبل أن يدخل المبنى.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة للاتهامات الموجهة ضد سبايسي والتى تعود لوقائع فى الفترة ما بين 2001 و .2013

وكان سبايسي قد نفى ارتكاب ثلاث تهم تتعلق بهتك العرض، وثلاث تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي وتهمة تتعلق بدخول شخص في نشاط جنسي بدون موافقته.