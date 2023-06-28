وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر “منى” لرمي جمرة العقبة والتوجه لأداء طواف الإفاضة

وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر (منى) صباح اليوم الأربعاء بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة لرمي جمرة العقبة ثم التوجه لأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع.

وسيواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق الثلاثة رمي الجمرات ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيرا الجمرة الكبرى.

وكان الأمن العام السعودي أعلن في وقت سابق من اليوم اكتمال نفرة ضيوف الرحمن من مشعر (مزدلفة) إلى مشعر (منى).

حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر منى