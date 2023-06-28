“الطيران المدني” ونظيرتها الكورية توقعان مذكرة لتحديث الترتيبات الثنائية وتنظيم التشغيل الجوي

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مذكرة تفاهم مع نظيرتها في جمهورية كوريا الجنوبية بغية تحديث الترتيبات الثنائية التي تنظم التشغيل الجوي بين البلدين وزيادة تعاونهما في مجال الطيران المدني.

وقال مدير إدارة النقل الجوي ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والقانونية والمالية بالتكليف في الإدارة عبدالله الراجحي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) من سيؤول اليوم الأربعاء إن المذكرة تتضمن التعديل على بعض بنود الاتفاقية الموقعة عام 1981.

وأوضح الراجحي أن المذكرة تعنى بتنظيم قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية بين البلدين مع الأخذ بعين الاعتبار النمو المستمر في حركة النقل الجوي للركاب والشحن وزيادة عدد الرحلات بين البلدين.

وأضاف أن المذكرة تنسجم مع سياسة الإدارة العامة للطيران المدني في فتح الأجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي لتسهيل حركة الركاب والشحن الجوي.

ولفت إلى أن المذكرة تهدف كذلك إلى ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية بما يعزز تشجيع إعادة الحركة الجوية بين البلدين وتشجيع تبادلهما التجاري والسعي نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة جمهور المسافرين.

وأعرب عن الشكر لسفارة دولة الكويت لدى كوريا الجنوبية على جهودها الكبيرة نحو تسهيل وتذليل كل العقبات التي كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق مطالب الكويت المتعلقة بالطيران المدني.