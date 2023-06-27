وزير الخارجية يلتقى مستشار الرئيس الفرنسي في باريس

التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء مستشار رئيس الجمهورية الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتريك دوريل وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقل الوزير في مستهل اللقاء أطيب تحيات القيادة السياسية في دولة الكويت إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وتمنياتهم لفرنسا الصديقة دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه نقل مستشار الرئيس الفرنسي دوريل تحيات ماكرون لدولة الكويت وقيادتها الحكيمة مؤكدا أن العلاقات الوثيقة مع دولة الكويت وقيادتها تحظى بأولوية لدى القيادة الفرنسية موجها دعوة للقيادة السياسية في دولة الكويت لزيارة فرنسا تعزيزا وتوثيقا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.

وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتنمية التعاون القائم بين دولة الكويت وفرنسا في مجمل القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية وذلك توطيدا لركائز الأمن والاستقرار وتحقيقا للتطور والنماء المنشود بين البلدين الصديقين.

كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الحيوية والهامة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة الى مناقشة تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الصعيدين الاقليمي والدولي وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة تبعات الحرب ومناقشة الجهود الإنسانية المبذولة في هذا الإطار.

وتم التأكيد خلال اللقاء على الالتزام الثابت بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة والعمل المشترك للحفاظ على النظام الدولي وتكريس قيم ومبادئ القانون الدولي وصون الأمن والسلم الدوليين.