سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نقل سموه خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما عبر سموه حفظه الله عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على فخامته بموفور الصحة والعافية وعلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقد أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.