“الجهاز المركزي” يعلن التنسيق مع جامعة الكويت لتسجيل خريجي الثانوية العامة

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية استكمال إجراءات التنسيق مع جامعة الكويت لتسجيل خريجي الثانوية العامة.

وقال مدير إدارة المعلومات في (الجهاز) عبدالله الفرحان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء انه سيتم تسهيل تسجيل المتفوقين أصحاب الدرجات العالية التي لا تنطبق عليهم شروط التسجيل تقديرا لتفوقهم.

وأضاف الفرحان أن الفئات التي سيتم قبول تسجيلهم هم حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات وأبناء الشهداء والأسرى وأبناء المشاركين بالحروب بالإضافة إلى المتفوقين أصحاب النسب العالية شريطة وجود بطاقة صالحة والتي تصدر عن الجهاز.

وأوضح أن الجهاز سيقوم بتزويد جامعة الكويت بكافة البيانات المطلوبة للتسجيل إضافة إلى تقديم خدمة استعجال إصدار البطاقات لإتمام عملية التسجيل.

وذكر ان قرار تحديد أعداد المقبولين يخضع لسياسة القبول التي تضعها إدارة الجامعة مشيرا إلى أن عدد الطلبة المقيدين بجامعة الكويت من المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 1126 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي 2022-2023.