شركة “المواشي” تؤكد استعدادتها لاستقبال الأضاحي بطاقة استيعابية تصل لـ1000 رأس غنم بالساعة

أكدت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية استعداداتها لاستقبال المضحين في عيد الأضحى المبارك من المواطنين والمقيمين والجمعيات والمؤسسات الخيرية في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى1000 رأس غنم في الساعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن (المواشي) لديها أكثر من 25000 أضحية أسترالية جاهزة إذ يبلغ سعر الأضحية نحو 65 دينار (نحو 211 دولار أمريكي) شاملا الذبح والتقطيع وخدمة تجهيز ووضع الأضحية في صندوق مبرد.

وأضاف بودي أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الراغبين الحضور إلى المسلخ وتسلم أضاحيهم بعد الذبح موضحا أن الأولوية في المسلخ للمضحين من الساعه 6 صباحا إلى 5 مساء واللجان في الفترة المسائية.

وأفاد بأنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة مع الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات على المضحين وتوفير منطقة جلوس لأكثر من 500 شخص مبينا ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية هي الجهة المسؤولة عن الكشف على الأضاحي للتأكد من سلامتها.

وأشار بودي إلى أن الشركة وفرت كافة أنواع الأغنام في مسلخ سوق المواشي لتغطي جميع احتياجات المضحين.

وذكر ان خدمة حجز الأضاحي متوفرة عبر تطبيق (المواشي) للهاتف الذكي والخدمة الهاتفية والموقع الإلكترونية لافتا إلى أنه بإمكان العميل طلب الأضحية عبر التطبيق وذبحها حسب الضوابط الشرعية ويتم إرسال رسالة قصيرة إلى هاتف العميل لإبلاغه بانتهاء عملية الذبح.

يذكر أن (نقل وتجارة المواشي) شركة كويتية مساهمة عامة تأسست عام 1973 وهي إحدى شركات الأمن الغذائي في دولة الكويت وأكبرن اقل للأغنام الحية في العالم وأقدم شركة لتجارة المواشي الاسترالية في المنطقة.