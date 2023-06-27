سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود في دول التعاون بعيد الأضحى المبارك

27 يونيو، 2023
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تبادل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وأصحاب السمو أولياء العهود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد ضمن سموه حفظه الله برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.

المصدر
كونا
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27 يونيو، 2023
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