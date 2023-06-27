سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من معالي أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلين المولى تعالى أن يعيده على الوطن الغالي وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يمتع سموه رعاه الله بوافر الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من مشاعر طيبة ومن دعاء صادق بمناسبة الأضحى المبارك، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه، ويكلل كافة جهود أبناء الوطن لخدمته والارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق أهدافها المنشودة، وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.