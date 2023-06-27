نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق اول مايكل كوريلا

وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من قائد القيادة المركزية الأمريكية

27 يونيو، 2023
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تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اتصالاً هاتفياً من قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق اول مايكل كوريلا تم خلاله تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه هنأ قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال اتصاله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بمناسبة توليه لمهام منصبه الجديد متمنياً له دوام التوفيق والنجاح، وقد عبر عن شكره وتقديره على هذا الإتصال والذي يعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية وتطلعهما الدائم إلى تعزيز وترسيخ أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.

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27 يونيو، 2023
0 34 أقل من دقيقة

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