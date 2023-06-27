طقس البلاد شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة عيد الأضحى المبارك

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد بصفة عامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك يكون شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية على فترات وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا المكشوفة.

وأوضح القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا مابين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج مابين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الأربعاء أفاد بأنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و 5 أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس نهار بعد غد الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس الخميس ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.