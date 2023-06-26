وزير خارجية إيطاليا: المفوضية الأوروبية ستوقع غدا أول حزمة مساعدات لتونس

أعلن نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين موافقة المفوضية الأوروبية على اتفاق ستوقعه غدا الثلاثاء يسمح بتقديم أول حزمة مساعدات بحوالي 116 مليون دولار إلى تونس.

وقال تاياني في تصريح للإعلام الإيطالي خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إن “النبأ السار هو أن مفوض الاتحاد الأوروبي (المكلف بالجوار ومفاوضات التوسع) أوليفر فارهيلي سوف يوقع غدا الثلاثاء اتفاق حزمة المساعدات لتونس في الجزء الخاص بدعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر”.

وأضاف أن “هناك قناعة بضرورة مساعدة هذا البلد بتمويل ملموس من الاتحاد الأوروبي” معربا عن الأمل أن تصل المساعدات في النهاية إلى أكثر من 105 ملايين يورو (8ر115 مليون دولار).

وأوضح أن وزراء الخارجية الأوروبيين تحدثوا عما يمكن عمله مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل لاتفاق مع تونس “وقد لاحظنا بعض المرونة من جانب الصندوق بشأن شروط القرض التي تعارضها الحكومة التونسية”.

واختتم تاياني بالقول “الآن ننتظر مقترحات من جانب تونس التي تسير بالتأكيد في الاتجاه الصحيح”.

يذكر أن وزراء الخارجية الأوروبيين أجروا خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ مناقشات بشأن الوضع في تونس على خلفية الزيارة التي أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسا وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وهولندا مارك روته إلى هناك أخيرا.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان عقب الاجتماع أن الوزراء اتفقوا على أن يواصل الاتحاد الأوروبي المساعدة في معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تواجهه تونس حيث إنه ومن أجل ضمان استقرار تونس قدم الاتحاد الأوروبي حزمة شاملة من التعاون ستحتاج الآن إلى موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.