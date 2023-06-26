سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

26 يونيو، 2023
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أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك نقل سموه خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى تعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
وقد أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين

26 يونيو، 2023
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