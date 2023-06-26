وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفياً من رئيسة الوزراء ووزيرة الدفاع بجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء ووزيرة الدفاع بجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، تم خلاله تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبها هنأت الشيخة حسينة واجد الشيخ أحمد الفهد بمناسبة توليه لمهام منصبه الجديد متمنيةً له دوام التوفيق والنجاح، وقد عبر معاليه عن شكره وتقديره على هذا الإتصال والذي يعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الكويت بجمهورية بنغلاديش الشعبية وتطلعهما الدائم إلى تعزيز وترسيخ أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.