وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري

المطيري: نتشرف بخدمة حجاج الكويت وتوفير كافة احتياجاتهم لاتمام مناسكهم بكل سهولة ويسر

26 يونيو، 2023
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أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم يتمناه كل مسلم مشددا على اهتمام الوزارة ممثلة برئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية بمواصلة العمل وبذل الجهد لخدمة حجاج دولة الكويت وتذليل كافة العقبات لاتمام مناسكهم وأداء شعائر الحج بالتعاون المستمر مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وشدد المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين على الحرص على ترجمة التوجيهات السامية من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما والتعليمات المباشرة من قبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوفير كافة احتياجات حجاج الكويت وتقديم جميع الإمكانات اللازمة لتأدية مناسك الحج.

وتقدم الوزير المطيري بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولكافة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه لضيوف الرحمن من حسن ضيافة وتوفير كافة سبل الاطمئنان والراحة سائلا المولى عز وجل ان تتكلل كافة الجهود بالتوفيق والسداد وان يتقبل من الحجاج سعيهم وصالح أعمالهم.

المصدر
كونا
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26 يونيو، 2023
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