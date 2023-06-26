بعثة الحج الكويتية تصل الى مشعر منى لقضاء يوم التروية

بعثة الحج الكويتية تصل الى مشعر منى لقضاء يوم التروية

26 يونيو، 2023
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وصلت بعثة الحج الكويتية اليوم الاثنين الى مشعر منى لخدمة الحجاج الكويتيين وقضاء يوم التروية استعدادا للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى).

ووصل أعضاء البعثة الى المقر المخصص لهم في مشعر منى وأصواتهم تصدح بالتلبية والتسبيح والتكبير اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.

وتهدف البعثة الى التسهيل على الحجاج الكويتيين وتقديم التوجيه والدعم الكامل لهم من خلال مقاراتها المخصصة في المشاعر المقدسة.

ويقع مشعر منى الذي لايسكن الا وقت الحج بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام وهو احد حدود الحرم.

المصدر
كونا
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26 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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