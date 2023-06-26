أمين عام أوابك يبحث مع وزير الطاقة الجزائري سبل تطوير آليات عمل المنظمة

بحث الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اليوم الاثنين مع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب علاقات التعاون الثنائي وسبل تطوير آليات عمل منظمة الأقطار العربية.

وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عرقاب مع اللوغاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بغية تطوير آليات عمل المنظمة في ضوء التغيرات التي تشهدها صناعة البترول العالمية.

وفي هذا الصدد نقل البيان عن الوزير الجزائري القول “لقد تطرقنا أيضا إلى الأعمال المستقبلية قصيرة وطويلة المدى التي سنشارك فيها في المنظمة لتطوير وتقديم الدعم اللازم إضافة إلى البرامج التدريبية التي تقوم بها المنظمة والأعمال التكنولوجية في مجال صناعة البترول والتشاور بين البلدان المصدرة للنفط”.

وأعرب عرقاب عن “تقديره للمجهودات المبذولة من طرف المنظمة في مسعاها لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بهدف تحسين الأداء والإنتاجية لشركات النفط الوطنية ومراكز البحث العربية بغرض تمكينها من مواجهة التحديات التي تعترضها والارتقاء بأدائها إلى المستويات المنشودة”.

ومن جهته أوضح الأمين العام ل(أوابك) اللوغاني بحسب البيان أن “زيارته للجزائر تأتي في إطار تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بتطوير التعاون في منظمة الدول المصدرة للبترول واطلاع الجزائر على آخر الاستعدادات لمؤتمر الطاقة الذي سيعقد في قطر ديسمبر القادم”.

وأعرب اللوغاني عن شكره للدعم المقدم من طرف الجزائر متمنيا المزيد من الازدهار لصناعة البترول في الدول الأعضاء في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.

وتطرق الطرفان إلى “علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة وسبل تعزيزها وتطويرها مستقبلا إضافة إلى التوجهات والتحديات الجديدة لصناعة البترول والغاز”.

وكان الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني قد بدأ أمس الأحد زيارة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام وذلك في إطار التعاون بين الجزائر والمنظمة.