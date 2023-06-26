البرجس يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك لمناقشة مكافحة تهريب المواد التموينية

عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعا مع وكيل وزارة التجارة والصناعة ناصر المطوع ومدير عام الجمارك عبدالله الشرهان ونائب مدير عام الجمارك لشؤون المنافذ أسامة خليل الشامي ومراقب الدعم بإدارة التموين مسلم صلاح الرشيدي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام اللواء/ عبدالله الرجيب، وذلك لتنسيق الجهود لمكافحة تهريب المواد التموينية المدعومة خارج البلاد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل مكافحة تهريب هذه المواد التي يتم نقلها خارج البلاد بشكل غير قانوني، والإجراءات القانونية المتبعة للحد من هذه الممارسات غير المشروعة.

واستعرض الفريق البرجس مع الحضور المقترحات العملية والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لمكافحة هذا النوع من التهريب، مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشاد الحضور بالتعاون المستمر مع وزارة الداخلية ودورها في إزالة كافة العقبات التي قد تعترض طريق عملها، مؤكدين أن جميع وزارات وهيئات الدولة تعمل كفريق واحد من أجل خدمة الوطن والمواطنين.