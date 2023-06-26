سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك نقل سموه خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى تعالى أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات ومتمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وقد أعرب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.