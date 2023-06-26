المجلس البلدي

المجلس البلدي يوافق على تعديل قرار رئيس البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية

26 يونيو، 2023
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وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على مقترح تعديل قرار رئيس البلدية لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.

كما وافق المجلس على تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية وتعديل أحكام قراري المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 10 يوليو 1966 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء والقواعد والاجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لاحكام المرسوم بالقانون لسنة 1978.

ووافق المجلس أيضا على طلب شركة مجموعة الاوراق المالية اضافة مساحة 48 مترا مربعا من املاك الدولة بمنطقة راس حولي.

كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص احواض تجميع مياه امطار مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الارض وساترا ترابيا ومسارات صرف مياه الامطار حول منطقة العبدلي الاسكانية وكذلك حول منطقة تطوير السالمي الاسكانية وكذلك الموافقة على ذات الطلب في منطقة النعايم والنعايم الصناعية ومنطقة ام النقا الاسكانية.

المصدر
كونا
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26 يونيو، 2023
0 26 دقيقة واحدة

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