سمو أمير البلاد يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك

يسر الديوان الاميري ان ينقل الى الاخوة المواطنين الكرام والى المقيمين في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الاضحى المبارك وتمنياته لهم ان يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والامن والامان.

ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما يهنئ سموه رعاه الله المواطنين والمقيمين بعيد الاضحى المبارك جعله الله عيدا سعيدا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها ويضرع إلى الله عز وجل أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة والله ولي التوفيق.