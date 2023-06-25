ضبط 5 متهمين بحوالي نصف كيلو شبو وكيميكال و70 حبة من المؤثرات العقلية

ضبط 5 متهمين بحوالي نصف كيلو شبو وكيميكال و70 حبة من المؤثرات العقلية

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مروجيها ومهربيها حماية لشباب الوطن من اخطارها المدمرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (5) متهمين وبحوزتهم نصف كيلو من مادتي الشبو والكيميكال و(70) حبة من المؤثرات العقلية.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن مستمرون في توجيه الضربات الاستباقية لتجار ومهربي المخدرات والتصدي بكل حزم لتجار السموم وكل من يحاول الإضرار بشباب الوطن، مشددةً على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها.

وتهيب الإدارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).