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الصحة السعودية تدعو الحجاج لاستخدام المظلات وشرب السوائل وقاية من ضربات الشمس

25 يونيو، 2023
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دعت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد جميع الحجاج إلى استخدام المظلات الواقية من أشعة الشمس والاكثار من السوائل طوال فترة النهار تجنبا للاصابة بضربات الشمس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا عن الوزارة شددت فيه على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات نظرا لارتفاع درجات الحرارة في موسم الحج هذا العام.

وأوضحت الوزارة أنه على جميع الحجاج تجنب التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تجنبا للاصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

المصدر
وكالات
الوسوم
25 يونيو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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