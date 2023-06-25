بلدية الكويت تؤكد جاهزية الفرق الميدانية في جميع المحافظات خلال عيد الاضحى المبارك

أكدت بلدية الكويت جاهزية واستعداد فرق البلدية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك مشيرة الى تكثيف جهودها الميدانية في المحافظات الست خلال أيام العيد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في البلدية في بيان صحفي انها انهت كافة ترتيباتها لخدمة المساجد وجموع المصلين من خلال تنظيم الساحات العامة لإقامة المصليات وتوفير أعمال النظافة العامة مع تشديدها على منع إقامة محاصر للأضاحي وعدم التعامل مع القصابين الجائلين في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وأوضحت ان الإدارات المعنية في البلدية أنهت كافة الاستعدادات والتحضيرات في كافة المحافظات الست بتأمين (1020) عامل نظافة سيتم توزيعهم فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك على كافة المصليات والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد مع توفير 641 حاوية وأكثر من 23 تنكر مياه ومكبس لخدمة جموع المصلين.

من جانبه أكد مدير عام بلدية الكويت بالوكالة ورئيس قطاع محافظتي الأحمدي وحولي ومدير فرع محافظة الاحمدي سعود الدبوس جاهزية واستعدادات إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي طوال أيام عطلة العيد.

وقال الدبوس أن الفرق الميدانية قامت بتنظيف الساحات التي ستقام فيها مصليات العيد وعددها 13 ساحة بالإضافة إلى توفير عدد (380) عامل نظافة و(13) تنكر مياه و(250) حاوية مختلفة الأحجام وسيتم توزيعهم على الأماكن المخصصة للمصليات.

من جهته قال مدير فرع محافظة العاصمة بدر بورقبة انهم انتهوا من جميع الاستعدادات في محافظة العاصمة من خلال تنظيف الأماكن التي ستقام فيها صلاة العيد في (10) ساحات الى جانب توفير عدد (100) عامل سيتم توزيعهم على مصليات العيد و(3) تناكر مياه و(60) حاوية.

بدوره قال نائب المدير العام لقطاع محافظتي العاصمة والجهراء بالوكالة ومدير فرع بلدية محافظة الجهراء ثامر المطيري بأن الفريق الرقابي أتم استعداداته بشأن الأماكن التي ستقام فيها صلاة العيد وتشمل (6) ساحات إلى جانب توفير عدد (200) عامل نظافة وتنكر مياه و(75) حاوية سعة 240 لتر وسعة 1100 سيتم توزيعهم على اماكن مصليات العيد.

من جهته قال نائب المدير العام لقطاع المساحة بالوكالة ومدير فرع بلدية الفروانية محمد صرخوه ان إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظه الفروانية انتهت من التحضيرات والترتيبات اللازمة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك لتنفيذ الخطة الميدانية أثناء عطلة العيد.

وأشار صرخوه الى أن الفرق الميدانية قامت بتنظيف 10 ساحات إلى جانب توفير (10) عمال نظافة لكل مصلى و(10) حاويات سعة 240 لتر وتوزيعها لكل مصلى وعدد (2) مكبس وعدد (2) تنكر مياه سيتم توزيعهم على مساجد ومصليات العيد.

من ناحيته قال مدير فرع محافظة حولي بالتكليف فيصل العتيبي بأن المحافظة قامت بتجهيز 3 ساحات لصلاة العيد بالإضافة الى إقامة مصليات في 3 ملاعب رياضية بمناطق بيان قطعة (7) ومشرف قطعة (2) والسالمية قطعة (3) إلى جانب تأمين (150) عامل وتناكر مياه إضافة الى 60 حاوية سعة 240 لتر وسعة 1100 سيتم توزيعهم علي أماكن مصليات العيد.

من جهته قال مدير فرع محافظة مبارك الكبير المهندس مبارك العجمي بأن الفريق الرقابي قام بتجهيزاته في تنظيف الاماكن المحيطة بالمساجد والساحات المخصصة لإقامة صلاة العيد والتي سيتم توزيع 90 عامل نظافة لتأمين نظافتها وتوفير أكثر من 96 حاوية بمختلف الاحجام وعدد 6 مكابس و(3) تناكر مياه لغسل الساحات فجر يوم العيد.