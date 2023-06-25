فهد المسعود: تقديم طلبين لمناقشة سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي وتشكيل لجنة مؤقتة للأمن السيبراني

اعلن النائب فهد المسعود عن تقدمه وعدد من النواب بطلبين لمناقشة البديل الاستراتيجي في الجلسة المقبلة، وتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص في الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي نظراً لأهمية الموضوع في حماية الأمن المعلوماتي القومي.

وقال المسعود في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة انه بالرغم من توافق السلطتين منذ فصول تشريعية سابقة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مع ما يتطلبه ذلك من إقرار حزمة من القوانين والقرارات التنفيذية، الا ان التضارب والغموض يكتنفان السياسة الحكومية بهذا الشأن .

وشدد على ان هناك عددا من الملفات التي لا تحتمل التسويف ومن بينها ما يتعلق بالبديل الاستراتيجي وآلية تطبيقه والشرائح المستهدفة وزيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وغيرها من الملفات التي تتطلب توضيحا حكوميا رسميا.

وقال المسعود انه بناء على ما سبق واستنادا للمادة ١١٢ من الدستور والمادة ١٤٦ من اللائحة الداخلية فانه تقدم وعدد من النواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في ١١ يوليو لاستيضاح سياسة الحكومة في إقرارالاستحقاقات الشعبية التي طال انتظارها.

وذكر انه من الضروري لنواب الأمة معرفة الأسباب التي حالت دون انجاز تلك الملفات ، والتوقيت المتوقع لتنفيذها ، ومدى الحاجة الى تشريع من قبل مجلس الأمة لإزالة اي معوقات بهذا الشان .

وأوضح المسعود ان طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص بالأمن السيبراني والذكاء الصناعي، يهدف الى مواجهة خطر الهجمات الالكترونية التي تستهدف تعطيل او تدمير او الدخول غير الشرعي الى بيانات حساسة في جهات سيادية، مضيفا ان ” مجلس الامة الامة ليس بمنأى أيضا عن هذا الاختراق ان لم تتخذ الاجراءت الوقائية الكافية .

وبين ان قضية الامن السيبراني تعد ضرورة لحماية الامن القومي وأنظمة البنوك والطبية والصحية والمعلومات المدينة التي تعتبر عصب الحياة بالإضافة لمواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال من خلال التحول كليا الى حكومة رقمية بكل إجراءاتها الداخلية والخدمية.

وقال “في ظل الحاجة لحماية معلوماتنا وحماية القيم الجوهرية للمجتمع ، تقدمنا انا ومجموعة من الزملاء النواب بطلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تتكون من ٣ اعضاء تحت اسم الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي .

وبين ان اللجنة تهدف الى التنسيق مع الجهات المعنية بناء وتطوير وتعزيز أنظمة الحماية الالكترونية لنظر مدى الحاجة لاستحداث التشريعات و اتخاذ التوصيات الكفيلة بتحقيق الأهداف الحيوية والاستراتيجية المطلوبة، على ان تقدم تقريرها للمجلس بداية دور الانعقاد الثاني.