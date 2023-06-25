مركز العجيري العلمي

مركز العجيري: موسم الجوزاء الأولى يبدأ 3 يوليو ويشهد درجات حرارة قياسية

25 يونيو، 2023
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قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد انه بدءا من 3 يوليو المقبل ينتهي موسم التويبع ويدخل موسم الجوزاء (الأولى) ويمتد 13 يوما ويشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)ان موسم الجوزاء الأولى يعتبر أحر أوقات العام لا سيما في فترة النهار حيث تصل درجات الحرارة في المناطق الصحراوية إلى مستويات قياسية.

وذكر المركز أن الجوزاء الأولى نوءها (الهقعة) وهي من منازل القمر وتستمر حتى 15 من يوليو وتعرف في تقويم البادية بثالث منازل فصل الصيف وتنصرف فيه الشمس إلى الجنوب تجاه خط الاستواء.

وأشار إلى ان الرياح في موسم الجوزاء الأولى تكون شمالية نشطة وهي استمرار لرياح (البوارح) التي أطلق عليها البعض البارح الثاني.

وبين أن موسم الجوزاء الأولى إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة يتميز باشتداد الجفاف وهبوب رياح السموم الحارة التي تزيد من لسعة الشمس وحرارتها ما يؤثر على حياة الزواحف والقوارض التي تندفع خارجة من أوكارها في الصحراء.

المصدر
كونا
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25 يونيو، 2023
0 9 دقيقة واحدة

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