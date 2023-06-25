دمار في مدينة إدلب بسبب القصف

طائرات روسية تكثف ضرباتها على جيب للمعارضة السورية

25 يونيو، 2023
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قال شهود ومنقذون إن طائرات روسية قصفت قرى وبلدات بالقرب من مدينة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الأحد، مما أدى لمقتل تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات في تصعيد كبير للعنف داخل آخر معقل للمعارضة في البلاد.

وقالت منظمة الخوذ البيضاء، المدعومة من الغرب والتي تتولى عمليات الإنقاذ في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، إن طائرات حربية، ذكرت مراكز للتتبع أنها طائرات سوخوي الروسية، قصفت من ارتفاع شاهق سوقا للخضراوات في بلدة جسر الشغور بينما كان مزدحما بالمتسوقين قبل عيد الأضحى مما أدى لمقتل تسعة على الأقل وإصابة 30 آخرين.

وقال شهود ورجال إنقاذ إن طائرات مقاتلة قصفت أيضا قرى في منطقة جبل الزاوية والمشارف الغربية لمدينة إدلب والتي تقع داخل منطقة عازلة أقامتها روسيا وتركيا مما أنهى معارك كبيرة قبل نحو خمس سنوات.

ولم يرد أي تعليق حتى الآن من روسيا أو حلفائها في الجيش السوري الذي قصفت مدفعيته المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الغربي.

المصدر
رويترز
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25 يونيو، 2023
0 20 دقيقة واحدة

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