“بوتيكات” تحقق أرقامًا قياسية تاريخية في مبيعاتها خلال خصومات الصيف

اختتمت بوتيكات حملة موسم خصومات الصيف بتحقيق أرقام مبيعات قياسية مقارنةً بالمواسم الفائتة، الأمر الذي يؤكد نجاح ” بوتيكات” في استقطاب عملائها وتوسيع قاعدة المشاركة عبر منصاتها لجميع الشرائح والفئات.

ونجحت “بوتيكات” في تلبية آلاف الطلبات الواردة إليها من دول الخليج والعراق، إذ شملت حملة التنزيلات إطلاق تخفيضات كبرى تجاوزت ال 50 % على مجموعات واسعة من منتجات الأزياء والتجميل والعطور الراقية والمستلزمات الرياضية، لتضيف بذلك تفوقًا جديدًا لسجل نجاحاتها في عالم ريادة الأعمال.

وقدمت الشركة خلال حملة موسم تنزيلات الصيف التي انطلقت في 22 مايو الفائت واستمرت حتى 8 يونيو الجاري، خصوماتٍ استثنائية وعروضًا تنافسية على أرقى المنتجات العالمية والإقليمية التي تخطت حاجز ال 1000 علامة تجارية، بما يعزز من الأهداف الاستراتيجية للشركة التي تسعى من خلالها إلى الارتقاء بتجربة التسوق الرقمية لدى الجمهور بما يناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم العصري.

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي ل” بوتيكات” المهندس عبدالله الجليبي بأننا ” نهدف من خلال حملتنا التسويقية إلى تعزيز القيمة السوقية للشركة وتوسيع قاعدة شراكاتها في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال بناء مشاريع استثمارية رائدة مع أكبر موردي منتجات العلامات التجارية العالمية التي تفخر بوتيكات بالعمل معها واستقطاب إبداعاتها في منصتها الإلكترونية المتميزة”.

وثمّن الجليبي الجهود التي أسهمت في تلبية احتياجات متسوقي بوتيكات وتوفير أبرز المنتجات التي يبحث عنها ملايين العملاء، مؤكدًا أن” موسم خصومات الصيف يمثل امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي تجمع بوتيكات مع أبرز الأسماء المتميزة في عالم الصناعات التجميلية والموضة”، واصفًا إياهم بـ ” شركاء النجاح في بناء مسيرة الريادة”.

ودعا الجليبي أصحاب المشروعات والشركات إلى المزيد من التعاون وعقد الصفقات التجارية التي من شأنها أن تتيح فرص تعاون مبتكرة وتفتح آفاقًا جديدة من النمو والتفوق الاقتصادي، لافتًا إلى أن قطاع التجارة الرقمية يشهد نموًا متسارعًا على مستوى الأسواق العالمية، الأمر الذي يتطلب العمل وبذل المساعي لمواكبة التطور المتصاعد في هذا الشأن.

من جانبه، قال مدير العمليات وتطوير الأعمال في بوتيكات المهندس محمد الشمري أن ” فريق بوتيكات يواصل استثمار جهوده نحو تكريس الجاهزية الشاملة وتقديم أفضل أداء على مستوى الخدمات اللوجستية التي تضمن مدّ المتسوقين بأرقى وأفضل الخدمات على مدار الساعة بكفاءة قياسية”، مشيرًا إلى قيام الشركة بتسخير طاقاتها في تطوير الأنشطة التسويقية والتشغيلية.

وأضاف الشمري أن “بوتيكات تُفعل استعداداتها الكاملة في نطاق عمليات الشحن لمواكبة الوتيرة المتسارعة للطلبيات والشحنات، بحيث تصل مركباتها إلى جميع العملاء المتواجدين في كافة أنحاء دول الخليج والعراق وفق المواعيد الزمنية المحددة” مشيرًا إلى وجود أكثر من 150 مركبة شحن يوميًا تقوم بتوصيل طلبات العملاء في الكويت.

وأوضح الشمري أن “بوتيكات” تولي عملائها عناية خاصة من خلال استحداث أفضل الآليات التي تساعد الراغبين في التسوق عبر منصتها، بدءًا من مرحلة اختيار وتحديد الطلب وصولًا لمرحلة استلامه، وذلك إيمانًا من الشركة بأهمية العمل على تسخير طاقتها لخدمة عملائها، مبينًا أنه ” من ضمن المزايا التي توفرها منصة بوتيكات للمتسوقين، ميزة تتيح لهم تتبع حالة الشحنة ومعرفة موعد وصولها بدقة “.

إلى ذلك، تعِد بوتيكات عملاءها بمواصلة طرح العروض والمكافآت الكبرى طوال العام على نطاق عريض من المنتجات المعروضة حصريًا لدى المنصة الإلكترونية التي تنفرد بتزويد جماهيرها بتجربة تفاعلية مبنيّة على توصيات وأذواق أهم المشاهير والشخصيات في الخليج العربي والشرق الأوسط.