صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومحافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح

محافظ الأحمدي يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحي المبارك

25 يونيو، 2023
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هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الخالد في تهنئته إلى سمو الأمير عن أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأصدق الأمنيات أن يُعيد الله سبحانه هذه المناسبات المباركة وقد تحققت الآمال لكويت الخير والمحبة والإنسانية وللأمتين العربية والإسلامية.

سائلاً المولى عز وجل مع قدوم العيد السعيد أن يحفظ سموه من كل مكروه وأن يُنعم سبحانه على سموه بموفور الصحة وتمام العافية وطول العُمر ، وأن يُديم على كويتنا الغالية وجميع مواطنيها والمقيمين على ترابها الطاهر بنعمة الأمن والأمان والإستقرار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة .

وتوجه المحافظ بالتهنئة بالمناسبة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، وسمو الشيخ احمد نواف الجابر الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالعيد السعيد، آملاً أن يُنعم المولى سبحانه وتعالى على دولة الكويت الحبيبة بالمزيد من التقدم والتطور والإزدهار على الصُعد كافة وفي مختلف المجالات .

المصدر
بيان صحفي
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25 يونيو، 2023
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