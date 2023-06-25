وزارة الخارجية تقيم حفلا بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي

أقامت وزارة الخارجية حفلا بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

واستهل وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة يوم أمس السبت بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى المرأة الدبلوماسية الكويتية في هذا اليوم مشيدا بمساهماتها القيمة والمشهودة في العمل الدبلوماسي كما أعرب عن اعتزازه بدور المرأة الدبلوماسية الكويتية وجهودها في وزارة الخارجية على مر السنين مستذكرا التاريخ الزاخر للدبلوماسيات الكويتيات خلال السنوات الماضية.

ونوه الوزير في كلمته إلى القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الخارجية بابتعاث أكبر دفعة دبلوماسيات كويتيات للعمل في بعثات دولة الكويت الدبلوماسية والقنصلية في الخارج منذ تأسيس وزارة الخارجية حيث سيعملن في مختلف مدن العالم للقيام بواجباتهن الوطنية بكل مهنية وإخلاص للحفاظ على مصالح دولة الكويت وشعبها.

وأكد بأن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على مسألة تمكين المرأة ودعم أعمالها في مختلف الميادين تعزيزا لحقوقها وضمانا لمشاركتها الفعالة في جميع جوانب الحياة وفي مختلف المجالات بما فيها المجال الدبلوماسي لما تشكله المرأة من عنصر أساسي في تنمية ونهضة دولة الكويت وإعلاء رايتها.

وحث وزير الخارجية الدبلوماسيات الكويتيات لمضاعفة الجهد والمثابرة لخدمة بلدنا الغالي وتعزيز مكانته وإبراز دوره في المحافل الإقليمية والدولية.

كما ألقت السفير م.أمل الحمد كلمة بهذه المناسبة استعرضت خلالها مسيرتها الدبلوماسية كسفيرة كويتية في الخارج وخدمة الدبلوماسية الكويتية والمسؤوليات العتاد والتحديات الجسام التي واجهتها خلال مسيرة عملها والنجاحات العديدة والإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين والمحافل الدولية مشجعة الدبلوماسيات الكويتيات للمبادرة واختلاق الفرص التي تصنع التميز والريادة والتفوق في المجال الدبلوماسي كما شددت في كلمتها على أهمية الاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الخارجية والقائمين عليها نحو تمكين المرأة وبناء وتأسيس عناصر نسائية دبلوماسية مميزة.

وقد ألقت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض تهاني راشد الناصر كلمة بهذه المناسبة قالت خلالها أن المرأة الكويتية في وزارة الخارجية ومنذ التأسيس مرت بمراحل عدة فقد تعددت مشاركاتها ومساهمتها في تطوير العمل بالوزارة واستعرضت كذلك مسيرتها العملية في الشؤون القانونية وشؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وفي مجال المفاوضات على الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف إقليميا ودوليا.

كما ألقت المستشار الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح كلمة بهذه المناسبة قدمت خلالها وافر الشكر وعظيم الامتنان على اقامة هذا الحفل عرفانا بدور المرأة الدبلوماسية في وزارة الخارجية وفي تعزيز العمل الدولي وترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار منوهة بأن احتفال الأسرة الدولية بهذه المناسبة يأتي تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76/269 الصادر في 20 يونيو 2022 الذي قدمته وتبنته العديد من الدول من بينها دولة الكويت مستذكرة المناقب الحميدة لسفيرات دولة الكويت عبر التاريخ وما وصل إليه عدد الدبلوماسيات الكويتيات الذي فاق ال 100 دبلوماسية ودلالات التفاني والتميز الذي تقدمه الدبلوماسية الكويتية في جميع المحافل الدولية وبصماتها الواضحة الحافلة بالإنجازات.

وزارة الخارجية تقيم حفلا بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي

وزارة الخارجية تقيم حفلا بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي