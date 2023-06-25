عبدالهادي العجمي: تقدمت وعدد من النواب بطلب تشكيل لجنة مؤقتة لحل مشاكل المناطق الجنوبية

قال النائب د. عبدالهادي العجمي إنه تقدم مع النواب سعود العصفور وفهد بن جامع وماجد المطيري وهاني شمس بطلب لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تُعنى بمشاكل المناطق الجنوبية من البلاد.

وأوضح العجمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن المناطق السكنية الجنوبية مثل مدينة صباح الأحمد والوفرة وضاحية علي صباح السالم والخيران بها قضايا متعددة ومتراكمة.

وأشار إلى أن الحديث عن هذه المشاكل مستمر سواء من قبل النواب السابقين وأبناء هذه المناطق، مضيفاً أن الحلول قدمت على شكل قوانين ولكن ما زالت الحلول لهذه المشاكل مرتبطة بتعاون المؤسسات الحكومية وما زال سكان هذه المناطق يعانون من عدم التنسيق بين الجهات الحكومية.

وأكد أن تشكيل اللجنة المؤقتة هو آلية للحل والاستمرار في نظر المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق وطرحها واحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى أن اللجنة لها الحق في دعوة المسؤولين في الجهات الحكومية وكذلك المواطنين، ومن ثم وضع التصورات والحلول التفصيلية ومراقبة تنفيذها من قبل الجهات التنفيذية.

وأضاف إن الطلب سيعرض في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، متمنيا أن ينال المقترح موافقة المجلس وأن يعود خير هذه اللجنة لأبناء هذه المناطق المتضررة.