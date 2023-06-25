سمو ولي العهد يبعث ببرقيات تهان إلى الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2022م ـ 2023م.

ضمنها سموه خالص تهانيه بما حققوه من تفوق عال وحصولهم على نسب متميزة نالوا فيها هذا التفوق المرموق مثمنا جهودهم الدراسية المتواصلة التي بذلوها ومثابرتهم وحرصهم على التميز في تحصيلهم العلمي وبما هيأته أسرهم لهم من أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت في تحقيق هذا التفوق المتميز مبتهلا سموه إلى المولى تعالى لهم كل التوفيق والنجاح لإكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.