مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج في جنوب روسيا

أعلن حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا الأحد أن عناصر مجموعة فاغنر ينجزون انسحابهم منها غداة اتفاق أفضى الى إنهاء التمرد المسلح على القيادة العسكرية.

وقال الحاكم ألكسندر غوسيف إن “تحرك وحدات فاغنر في منطقة فورونيج هو في طور الانتهاء (…) الأمر يتمّ بشكل طبيعي ومن دون حوادث”، مشيرا الى أن القيود التي تمّ فرضها السبت على حركة التنقل سترفع ما إن يتم “حل الوضع بشكل نهائي”.

ولم تتوافر معطيات وافية عما شهدته المنطقة، اذ اكتفى غوسيف بالقول السبت إنه “في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج. تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية”.

وأفادت السلطات عن اندلاع حريق كبير في مستودع للوقود دون ذكر أسبابه.

وأكد غوسيف الأحد أن السلطات ستبلغ السكان بكيفية الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدوها، شاكرا إياهم على “تحملهم وحزمهم وعقلانيتهم” خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة.

وكان الحاكم دعا السبت السكان الى ملازمة منازلهم، معربا عن تأييده للرئيس فلاديمير بوتين في مواجهة التمرد المسلح لمجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين.

وبدأت مناطق عدة في جنوب روسيا رفع الاجراءات والقيود التي فرضت السبت على خلفية التمرد الذي انتهى باتفاق قضى بوقف فاغنر التحرك نحو موسكو ومغادرة بريغوجين الى بيلاروس، مقابل عدم ملاحقته أو عناصرها في روسيا.

الا أن “نظام مكافحة الإرهاب” لا يزال قائما في موسكو الأحد على رغم الاتفاق.