“زين تك” و “دو”.. شراكة استراتيجية لتمكين المؤسسات من دفع عجلة الابتكار

أعلنت “زين تك” – ZainTech مزود الحلول الرقمية المتكاملة لمجموعة زين و “دو” التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال طرح وتسويق المنتجات لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين وتعزيز تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يساهم في تحقيق أهداف الحياد المناخي وضمان مستقبل خالٍ من الكربون.

وكشفت الشركة أن هذا التعاون سيمكّن الشركتين من تقديم محفظة متنوعة وشاملة من أحدث الحلول والابتكارات الرقمية للعملاء من المؤسسات في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستدامة وتقنيات إنترنت الأشياء، الطائرات بدون طيار كخدمة (Drones-as-a-Service)، تحسين ممارسات إدارة البيانات، الخدمات المدارة عبر السحابة، تحديث التطبيقات، بالإضافة إلى تقنيات الاتصال الدولي.

وتستهدف “زين تك” و “دو” من خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما إلى دعم مسارات التحول الرقمي للشركات والهيئات الحكومية، حيث ستعزز هذه الشراكة التزام الشركتين بالبقاء في طليعة الابتكار، وتقديم حلول شاملة تلبي المتطلبات المتطورة للمؤسسات عبر مختلف القطاعات.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة زين تك أندرو حنا “تجسد هذه الاتفاقية الاستراتيجية القيم والطموحات المشتركة لكل من (دو ) و (زين تك) في تقديم أحدث الحلول الشاملة والابتكارات الرقمية للعملاء من المؤسسات”.

وأضاف حنا قائلا ” نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تمكين الشركات والحكومات من تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستفادة من التقنيات المتطورة لتسريع مسارات التحول الرقمي، وتبسيط العمليات، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة في أعمالها”.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة فهد الحساوي “تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع (زين تك) التزامنا بمواصلة تقديم حلول مبتكرة وشاملة تتمحور حول متطلبات عملائنا واحتياجاتهم المتطورة”.

وتابع الحساوي قائلا ” سنعمل على تمكين المؤسسات من خلال الجمع بين الخبرات والموارد التي نمتلكها، من اتخاذ قرارت صائبة قائمة على البيانات وتسخير الإمكانات والقدرات التي توفرها السحابة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء، والطائرات بدون طيار، بما يساهم في تسريع وتيرة النمو وإحداث تحولات إيجابية في مشهد الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين ستمكّن الشركات والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة من تلبية كافة احتياجاتها ومتطلباتها الخاصة بالتحول الرقمي من مصدر واحد يوفر محفظة شاملة من أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات الرقمية.