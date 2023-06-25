وزير الدفاع الكويتي ونظيره العراقي

وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الدفاع العراقي

25 يونيو، 2023
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تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي ثابت محمد العباسي وزير الدفاع بجمهورية العراق الشقيق هنأه فيه بمناسبة توليه لمهام منصبه الوزاري الجديد.

بدوره عبر الشيخ أحمد الفهد عن بالغ شكره وتقديره على هذا الإتصال، والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع دولة الكويت بجمهورية العراق الشقيق.

كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
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25 يونيو، 2023
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