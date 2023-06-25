وزير الصحة السوداني: الدعم الانساني الكويتي ساهم بسد فجوة الامدادات الطبية

ثمن وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم اليوم الاحد جهود دولة الكويت في تقديم المساعدة الطبية والانسانية للسودان والتي ساهمت كثيرا في سد فجوة الامداد الطبي والدوائي في ظل الازمة التي تواجهها البلاد.

وقال إبراهيم في مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان دولة الكويت قدمت مساعدات كبيرة ساهمت في تغطية احتياجات السودان من الدواء منوها بالتنسيق رفيع المستوى مع الجانب الكويتي سواء مع سفير الكويت لدى السودان فهد الظفيري او وزارة الصحة الكويتية او المنظمات الانسانية بالكويت.

واضاف ان “المساعدات الكويتية غطت عجز ا كبيرا في المدخلات الجراحية وادوية الكلى التي انتهت من السودان” معبرا عن شكره وتقديره للكويت قيادة وحكومة وشعبا على وقفتهم مع السودان في محنته.

واوضح إبراهيم ان هذا ليس غريبا عن الكويت التي تربطها علاقات قوية مع السودان خاصة في المجال الصحي وخير دليل على ذلك المؤسسات والمستشفيات الكويتية التي تقدم خدماتها للسودانيين.

وابدى امله في استمرار الدعم الكويتي لتغطية احتياجات النظام الصحي والمستشفيات السودانية خاصة في ادوية الاورام والامراض المزمنة والتخدير والمحاليل المعملية للمختبرات ومستلزمات الصحة العامة لمكافحة الاوبئة والامراض فضلا عن اعادة بناء النظام الصحي وتأهيل المستشفيات بعد الدمار الذي لحق بالاجهزة والمعدات الطبية.

واشار إبراهيم الى الاضرار البالغة التي لحقت بالنظام الصحي في السودان في ظل استمرار الازمة للشهر الثالث على التوالي خاصة في الخرطوم ودارفور.

ففي ولاية غرب دارفور على سبيل المثال قال إبراهيم ان النظام الصحي تعرض لدمار كامل في المشافي وسلسلة الامداد وما يزال الوضع غير مستقر وبحاجة لبعض الاستقرار للتدخل الميداني”.

واضاف ان “المستشفيات المركزية في الخرطوم توقفت عن العمل بسبب الاوضاع الامنية وتواجد قوات الدعم السريع في العديد منها بينما لا تزال المستشفيات في اطراف العاصمة تخدم خدمات الطوارئ والولادة وخدمات الاطفال الاساسية” مشيرا الى ان ولاية شمال كردفان تضررت ايضا من استمرار المواجهات العسكرية.

كما اشار إبراهيم الى ان وزارة الصحة السودانية اتجهت لتحسين الخدمات وزيادة القدرات التشغيلية والاستيعابية في الولايات التي شهدت توافد اعداد كبيرة من النازحين بسبب الحرب خاصة الجزيرة ونهر النيل والشمالية والبحر الأحمر.

وبين ان اهم التحديات العاجلة التي تواجه القطاع الصحي في السودان حاليا هي الوضع الامني وعدم استقرار النظام المصرفي مما ادى الى تراجع الموارد المالية لتشغيل الخدمات المجانية في عشرات المراكز لأمراض القلب والاورام وغسيل الكلى بالإضافة الى انه مع بدء الخريف المقبل ستظهر الحاجة الماسة للدعم الصحي لمواجهة الاوبئة والامراض منها الملاريا والحمى النزفية.

ومنذ ال15 من ابريل يشهد السودان مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى راح ضحيتها حتى الآن الآلاف بين قتيل وجريح وادت لنزوح نحو مليونين ونصف المليون شخص.