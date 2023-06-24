سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عودته إلى أرض الوطن

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة عودة سموه حفظه الله إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد قضاء إجازة خاصة هذا نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

أمير البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

نحمد الله حمدا كثيرا على عودة سموكم حفظكم الله ورعاكم إلى أرض الوطن سالمين معافين بعد استكمال فحوصاتكم الطبية المعتادة والتي تكللت بفضل من الله بالنجاح.

وإذ يشاركني أبناؤك أهل الكويت الأوفياء وكافة المقيمين على أرضها الطيبة مشاعر الغبطة والسرور بعودتكم الميمونة فإنني أرفع لمقام سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم) أسمى آيات التهاني والتبريكات على ما أفاء الله به عليكم من نعمة الصحة وتمام العافية رافعا أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يسبغ عليكم من واسع فضله وكريم عطائه ويحفظكم بعين رعايته قائدا لوطننا المعطاء ووالدا لشعبه الكريم ورمزا لعزته ورفعته وأن يمكن لكم سبل التوفيق والسداد لتواصلوا بحكمتكم المعهودة ورؤيتكم السديدة وعطائكم الكبير مسيرة الخير والتنمية والبناء وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه إنه سميع مجيب.

والله يحفظكم ويرعاكم ولسموكم خالص مودتي وتقديري واعتباري.

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد

6 ذوالحجة 1444 هـ 24 يونيو 2023م”.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضمنها سموه رعاه الله خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه حفظه الله إلى أرض الوطن العزيز وعلى ما أبداه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى للارتقاء بمساره الحضاري الطموح عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.